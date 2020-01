Başrolünü Oscar’lı aktör Kevin Spacey’in üstlendiği siyasi dizinin bazı sahnelerinin New York’ta ki BM merkezinin Güvenlik Konseyi ana salonunda çekilmesine Putin’den veto geldi. Rusya’ya zarar verebilecek sahnelerin bulunabileceğini göz önünde tutan Rusya daimi temsilciliği yapımcı şirket “Media Right Capital” in bu isteğine “Hayır” yanıtı verince “House of Cards” ekibi başka bir mekan aramak zorunda kaldı. “House of Cards” halen Baltimore kentindeki stüdyolarda çekiliyor.