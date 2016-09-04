Putin'den Hakan Fidan göndermeli espri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Çin’in Hangcou kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dün akşam ikili görüşme yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye’de iç siyasi hayatın normalleşmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Shangri La Otel’de gerçekleşen görüşme öncesi Erdoğan ve Putin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rusya’dan charter seferlerinin önceki gün başladığını anımsatan Erdoğan, “St. Petersburg’daki görüşmelerde ele aldığımız konuları burada tekrar değerlendirmek suretiyle çok çok önemli, geleceğe yönelik, gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek bölgesel birçok konuları ele alma fırsatımız olacak” değerlendirmesinde bulundu. Enerji konularında yapılan görüşmeler olduğunu ve bunları değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirten Erdoğan, “Bu anlamda da özellikle atacağımız adımlar inanıyorum ki süreci çok daha güçlü kılacaktır” diye konuştu.

"Türkiye zor dönemen geçiyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin de “Türkiye’de iç siyasi hayatın normalleşmesini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin zor dönemden geçtiğini görüyoruz. Terörle mücadele etmektedir ve önemli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır, bunu biliyoruz. Zaten terörle mücadeleyle ilgili pozisyonlarımızı daha önce anlatmıştık birbirimize. Türkiye’deki durumun normalleşmesi konusunda önemli başarılar var amanormalleşme tamamen sağlandıktan sonra daha hızlı bir şekilde ileriye gidebileceğiz” dedi.

"İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan bulunuyor. Türkiye’nin 24 Kasım’da sınır ihlali yapan bir Rus uçağını düşürmesiyle iki ülke arasında kriz patlak vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e yolladığı taziye mektubuyla ilişkiler normalleşme sürecine girerken iki lider 9 Ağustos’ta kriz sonrası ilk görüşmeyi St.Petersburg’ta yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Lideri Putin’e heyeti tanıtırken “Gördüğünüz gibi son derece geniş heyetle buradayız. Birçok bakanın yanı sıra MİT Müsteşarımız Hakan Fidan da burada” dedi. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine KGB geçmişi olan Putin, “İstihbarat şefi burada olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmıyor. O size zaten her şeyi anlatmıştır” esprisini yaptı. Putin’in sözleri üzerine Fidan’ın gülümsediği kameralara yansıdı.

MİT Müsteşarı Fidan, 9 Ağustos’ta Rusya’nın St. Petersburg şehrinde Putin ile Erdoğan arasında uçak krizi ardından gerçekleşen ilk zirve görüşmesine de katılmıştı.