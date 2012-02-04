-Putin'den Gazprom'a gaz sevkıyatında önlem talimatı MOSKOVA (A.A) - 04.02.2012 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Avrupa'ya yönelik gaz sevkıyatının güvence altına alınması için Rus Gazprom şirketinin her türlü önlemi alması gerektiğini söyledi. Putin, soğuk kış günlerine teslim olan AB'nin Rusya'dan gelen gaz miktarının beklenenin altında olduğu eleştirisini Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ve Gazprom Başkan Yardımcıları Aleksandır Medvedev ve Andrey Kruglov ile toplantısında gündeme getirdi. Yabancı partnerlerin enerji taleplerinin karşılanması konusunun Gazprom'un öncelikli görevi olması gerektiğini vurgulayan Putin, ''Yabancı partnerlerimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabanın harcanmasının enerji şirketlerimizin öncelikli görevi olmasını istiyorum'' diye konuştu. Kruglov Putin'in sözleri üzerine yaptığı açıklamada, rekor seviyede düşük derecedeki hava koşullarına teslim olan Avrupa'ya gaz miktarını artıramayacağını söyledi. Putin, Kruglov'un bu sözleri üzerine bu durumun Güney Akım ve Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, ''Bugün Kuzey Akım'ı inşa etmemizi engelleyenleri bir kez daha anmamız gerekiyor'' ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Marlene Holzner yaptığı açıklamada, Rusya'nın geçen çarşamba günü 9 Avrupa ülkesine gönderdiği gaz miktarını düşürdüğünü belirterek, söz konusu AB ülkelerinin de düşürülen miktarı başka tedarikçilerle kapatmak zorunda kaldığını söylemişti.