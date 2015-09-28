Putin’den ‘Esad’ vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki Beşar

Esad rejimine desteğini yineledi. Esad rejiminin IŞİD'e karşı gerçek anlamda savaşan tek güç

olduğunu savunan Putin, terörle mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamanın büyük bir

hata olacağını söyledi.

Rusya'nın Suriye'de artan askeri varlığının Moskova

yönetiminin küresel hırslarıyla bağlantılı olduğunu

söyleyenleri kınadığını belirten Putin, Rusya'nın dünyadaki mevcut duruma artık sessiz

kalamayacağını belirtti.

'Uluslararası koalisyon genişletilsin'

Terörizme karşı Müslüman ülkelerle

birlikte daha geniş bir uluslararası koalisyon kurulması

gerektiğini belirten Putin, bu koalisyona Suriye birliklerinin de dahil olması gerektiğini kaydetti. Rusya

Devlet Başkanı, bu koalisyonu İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaşan Hitler karşıtı koalisyona

benzetti.

Batılı ülkeleri Suriye'deki ‘ılımlı' muhalifleri silahlandırmakla eleştiren Putin, bu güçlerin

daha sonra

IŞİD'e katıldığını savundu.

Putin, ABD'nin ismini vermeden, Soğuk Savaş'ın ardından tek bir baskın gücün ortaya çıktığını

belirterek, BM'nin rolünü değiştirme amaçlı girişimlere tanık olunduğunu kaydetti.

Putin, Ukrayna krizi nedeniyle ülkesine uygulanan yaptırımlara

da değinerek, tek taraflı yaptırımların

BM ilkeleri ile bağdaşmadığını söyledi.

