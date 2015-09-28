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Dünya
Deutsche Welle

Putin’den ‘Esad’ vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizinin çözümünde Esad ve ordusuyla işbirliği yapmamanın ‘büyük bir hata’ olacağını söyledi.

28 Eylül 2015 23:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki Beşar
Esad rejimine desteğini yineledi. Esad rejiminin IŞİD'e karşı gerçek anlamda savaşan tek güç
olduğunu savunan Putin, terörle mücadelede Suriye hükümetiyle işbirliği yapmamanın büyük bir
hata olacağını söyledi.
Rusya'nın Suriye'de artan askeri varlığının Moskova
yönetiminin küresel hırslarıyla bağlantılı olduğunu
söyleyenleri kınadığını belirten Putin, Rusya'nın dünyadaki mevcut duruma artık sessiz
kalamayacağını belirtti.
'Uluslararası koalisyon genişletilsin'
Terörizme karşı Müslüman ülkelerle
birlikte daha geniş bir uluslararası koalisyon kurulması
gerektiğini belirten Putin, bu koalisyona Suriye birliklerinin de dahil olması gerektiğini kaydetti. Rusya
Devlet Başkanı, bu koalisyonu İkinci Dünya Savaşı'nda birlikte savaşan Hitler karşıtı koalisyona
benzetti.
Batılı ülkeleri Suriye'deki ‘ılımlı' muhalifleri silahlandırmakla eleştiren Putin, bu güçlerin
daha sonra
IŞİD'e katıldığını savundu.
Putin, ABD'nin ismini vermeden, Soğuk Savaş'ın ardından tek bir baskın gücün ortaya çıktığını
belirterek, BM'nin rolünü değiştirme amaçlı girişimlere tanık olunduğunu kaydetti.
Putin, Ukrayna krizi nedeniyle ülkesine uygulanan yaptırımlara
da değinerek, tek taraflı yaptırımların
BM ilkeleri ile bağdaşmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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