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Dünya

Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim kutlaması

"Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladı"

29 Ekim 2017 17:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kremlin'in sitesinde konuyla ilgili yayınlanan yazılı açıklamada, "Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin ortak enerji projelerinin uygulanması dâhil olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini sağlama, terörle mücadele ve ülkedeki siyasi uzlaşma sürecini ilerletme konusundaki çabaları artırmanın çeşitli yönlerini ele aldığı belirtildi.

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