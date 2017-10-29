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Dünya

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama telefonu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutladı

29 Ekim 2017 13:01

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Ekim (DHA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Cumhuriyet Bayramı nedeni ile kutladı.
Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada liderlerin ikili işbirliğini ve ortak enerji projelerinin gerçekleştirilmesini ve uluslararası terörizm ile mücadeleyi ele aldıkları ve ileride de temasta bulunma konusunda uzlaştıkları kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, \'\'30-31 Ekim tarihlerinde Astana\'da düzenlenecek 7. Uluslararası Suriye görüşmelerinin arifesinde çatışmasızlık alanlarının gelişmesi yönündeki çabaların yoğunlaştırılması gerektiği de bildirildi\'\' denildi.

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