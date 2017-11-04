Putin'den Cavit Çağlar'a 'Devlet Nişanı'

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak düşürme krizinin çözümünde büyük rol oynadığı ileri sürülen Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Rusya lideri Putin tarafından 'Devlet Nişanı' ile ödüllendirildi. Çağlar, bu ödülü alan ilk Türk oldu.

Rusya Ulusal Birlik Günü dolayısıyla Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Eski Bakanı ve işadamı Cavit Çağlar'la aynı masayı paylaştı. Putin tarafından 'Devlet Nişanı' takdim edilen Çağlar, teşekkür konuşması yaptı. Sözlerine, 'Ekselansları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve değerli dostlar' diyerek başlayan Cavit Çağlar şunları söyledi:

"Rusya Federasyonu'nun bu büyük ödülünü Rusya Devlet Başkanı, muazzam insanın elinden alırken, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluğun pekişmesi için milli liderimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde kısmen de olsa yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım."

Erdoğan ve Putin'in sadece Türkiye ve Rusya'nın değil, günümüzde dünyanın en önemli liderlerleri olduğunu ileri süren Çağlar, şöyle konuştu:

"Onların net duruşları, hem Rus uçağına saldırı konusundaki düşmanlarımızın provokasyonunun meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkileri onarmamızı sağladı. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadırlar. Türkçe'de güzel bir deyim var: 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür' derler. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşu ile Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı yardımlar ve halklarımızın arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostlukla da buna destek oldular."

Çağlar, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsanları hatta halkları barıştırmak duaların en yücesidir. Kutsal niyetle yola çıktığımızda komşu iki ülke arasında dostane ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda yardımcı ve destekçi olan; Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar'a, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Sayın Yuriy Uşakov'a Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Abdulatipov'a, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Sayın Dmitri Peskov'a , Azerbaycan Cumhuriyeti eski Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Abbas Abbasov'a, Emekli Tümgeneral Sayın Zekeriya Öztürk'e, Prof. Dr. Sayın Naida Dzhamukova'ya ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımla sunuyorum.