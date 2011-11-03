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Dünya

Putin'den 7 milyarıncı Rus'a daire

Dünya nüfusu 7 milyar oldu ve her ülkede 7 milyarıncı bebek seçildi. Rusya'nın bebeğini ziyaret eden

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Dünya nüfusu 7 milyar oldu ve her ülkede 7 milyarıncı bebek seçildi. Rusya'nın bebeğini ziyaret eden Başbakan Putin aileye daire hediye etti.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Kaliningrad kentinde önceki gün doğan dünyanın 7 milyarıncı bebeği Pyotr Nikolayev’i sürpriz bir şekilde ziyaret ederek, annesine sağlık dileğinde bulundu.

Doğumevindeki odaya elinde çiçekle giren Putin'den aileye bir hediye de geldi.

Elindeki sertifikayı anneye uzatan Putin, "Sizlere bir de müjdem var" dedi ve aileye daha rahat edecekleri bir apartman dairesi hediye etti.

Haberlere göre iki odalı dairede oturan Nikolayev ailesi Putin’in armağanı sayesinde daha geniş yeni daireye kavuşacak.

Başbakan annenin sağlık durumuyla ilgilenerek, “7 milyarıncı insan listesine girmeyi nasıl başardınız?” diye sordu. Yelena, “Bunu bebek başardı, ben sıradan anneyim. Bebek ise 7 milyarıncı. Kaderi böyle imiş” karşılığını verdi.

Putin kucağına aldığı bebeği “Çok güzel!” diyerek sevdi.

Putin doğumevi odasından ayrılırken, talihli anneye mutluluklar dileyerek yeni daire belgesine kendi imzasını attı.


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