Putin, Zafer Günü'nde 'Rus karşıtlığını hedef aldı': Sovyet halkı Avrupa ülkelerini kara vebadan kurtardı

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve müttefiklerinin Berlin'in kontrolünü sağlayarak Nazi İmparatorluğu'nu bitirmesinin 76. yıl dönümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus karşıtlığının" döndüğünü ve bunu kınadığını söyledi.

Ukrayna ile yaşanan gerilim ve Avrupa'nın çeşitli noktalarında Rus casuslar bulunduğu iddialarının gündeme gelmesiyle birçok Batı başkentinde Soğuk Savaş günlerine atıfta bulunulurken Putin, Kızıl Meydan'da binlerce asker ve gazinin önünde konuştu.

Putin, "Sovyet halkı kutsal yeminlerini yerine getirdi, vatanı korudu ve Avrupa ülkelerini kara vebadan kurtardı" dedi.

Rus lider, "Rus düzenli olarak uluslararası hukuku savunur. Aynı zamanda halkımızın güvenliğini sağlamak için ulusal çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Putin, "geçmişten gelerek baş gösterdiğini" ifade ettiği ideolojileri de kınadı. Rusya Devlet Başkanı, "Irksal ve ulusal üstünlük sloganları, Yahudi ve Rus karşıtlığı hiç olmadığı kadar gülünç hale geldi" ifadelerini kullandı.