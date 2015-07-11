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Dünya

Putin: Yunanistan'da krizde oluşurken AB neredeydi?

'Avrupa Komisyonu, Yunanistan’da önceki hükümetin ekonomik hareketlerini neden ayarlamadı?'

11 Temmuz 2015 17:43

Yunanistan ve kreditörler arasında anlaşma sağlanamamasıyla büyüyen kriz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündemindeydi. Ufa’da açıklamalarda bulunan Putin, Yunanistan’da bu noktaya gelinmeden önce Avrupa Birliği’nin müdahale etmeme gerekçesini sorguladı.

Radikal'de yer alan Russia Today’in haberine göre, AB’yi eleştiren Putin, “Tabii ki bütün suç Yunanistan’a yıkılabilir. Ne var ki, onların eylemlerinde ihlaller olduysa eğer, Avrupa Komisyonu neredeydi? Yunanistan’da önceki hükümetin ekonomik hareketlerini neden ayarlamadı?” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği’ne “O zaman neredeydiniz?” sorusunu soran Putin, konu hakkında “tartışılacak çok şey” olduğunu belirtti.

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