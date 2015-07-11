Putin: Yunanistan'da krizde oluşurken AB neredeydi?

Yunanistan ve kreditörler arasında anlaşma sağlanamamasıyla büyüyen kriz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündemindeydi. Ufa’da açıklamalarda bulunan Putin, Yunanistan’da bu noktaya gelinmeden önce Avrupa Birliği’nin müdahale etmeme gerekçesini sorguladı.

Radikal'de yer alan Russia Today’in haberine göre, AB’yi eleştiren Putin, “Tabii ki bütün suç Yunanistan’a yıkılabilir. Ne var ki, onların eylemlerinde ihlaller olduysa eğer, Avrupa Komisyonu neredeydi? Yunanistan’da önceki hükümetin ekonomik hareketlerini neden ayarlamadı?” ifadesini kullandı. Avrupa Birliği’ne “O zaman neredeydiniz?” sorusunu soran Putin, konu hakkında “tartışılacak çok şey” olduğunu belirtti.