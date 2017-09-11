Putin ve Merkel, Kuzey Kore'nin BM kararlarını tanımamasını kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Kore yönetiminin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını tanımamasını kınadı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Merkel, bugün Berlin'in talebi üzerine telefonda görüştü. Kuzey Kore'nin son provokatif eylemleri kapsamında Kore yarımadasındaki durumu ele alan Putin ile Merkel, Pyongyang'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarını tanımamasını kararlılıkla kınadı.

"Kriz ancak diplomatik yollarda çözülür"

Sputnik’in aktardığı habere göre, Pyongyang yönetiminin attığı adımların bölgesel barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydeden Putin ve Merkel, krizin ancak diplomatik yollardan ve ilgili tüm taraflar arasında yeniden diyalog kurularak çözülebileceğinin altını çizdi.

Putin ve Merkel, Kore yarımadasındaki durumla ilgili dışişleri bakanları düzeyinde yapılan istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştı.

BMGK, 5 Ağustos'ta Kuzey Kore'ye yaptırımların pekiştirilmesini öngören 2371 sayılı kararı oybirliğiyle kabul etmişti. Ancak kısıtlayıcı önlemler, Pyongyang yönetimini nükleer denemeleri durdurmasını sağlayamadı.