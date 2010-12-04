-PUTİN VE MEDVEDEV FİLM İZLEDİ MOSKOVA (A.A) - 04.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in dün akşam Medvedev'in rezidansında Rus-Belarus yapımı "Brest Kalesi" filmini izleyip, bilardo oynadıkları bildirildi. Kremlin basın sözcüsü Natalya Timokova, yaptığı açıklamada, "Medvedev ve Putin dün gece İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile görüşmelerinin ardından Başkanın rezidansına gittiler. Medvedev ve Putin rezidansa yürüyerek gittiler. Burada bilardo oynayıp Brest Kalesi filmini izlediler" diye konuştu. Medvedev ve Putin, dün biraraya geldikleri Berlusconi ile ikili ilişkileri ele alıp bir dizi belgeye imza atmışlardı. Putin ve Medvedev, bu yıl başında Soçi'deki Krasnaya Polyana bölgesinde dağda birlikte kayak yapmış ve buraya gelen tatilcilerle sohbet etmişlerdi. İkili, ağustos ayında da Soçi'de, ülkeye gelen yabancı konuklarıyla yaptıkları görüşmenin ardından bir kafeye gidip Rusya ve Arjantin arasındaki futbol karşılaşmasını halk arasında izlemişlerdi.