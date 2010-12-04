T24 LogoT24 Logo
Dünya

PUTİN VE MEDVEDEV FİLM İZLEDİ MOSKOVA (A.A)

04 Aralık 2010 19:49

-PUTİN VE MEDVEDEV FİLM İZLEDİ MOSKOVA (A.A) - 04.12.2010 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in dün akşam Medvedev'in rezidansında Rus-Belarus yapımı "Brest Kalesi" filmini izleyip, bilardo oynadıkları bildirildi. Kremlin basın sözcüsü Natalya Timokova, yaptığı açıklamada, "Medvedev ve Putin dün gece İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile görüşmelerinin ardından Başkanın rezidansına gittiler. Medvedev ve Putin rezidansa yürüyerek gittiler. Burada bilardo oynayıp Brest Kalesi filmini izlediler" diye konuştu. Medvedev ve Putin, dün biraraya geldikleri Berlusconi ile ikili ilişkileri ele alıp bir dizi belgeye imza atmışlardı. Putin ve Medvedev, bu yıl başında Soçi'deki Krasnaya Polyana bölgesinde dağda birlikte kayak yapmış ve buraya gelen tatilcilerle sohbet etmişlerdi. İkili, ağustos ayında da Soçi'de, ülkeye gelen yabancı konuklarıyla yaptıkları görüşmenin ardından bir kafeye gidip Rusya ve Arjantin arasındaki futbol karşılaşmasını halk arasında izlemişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24