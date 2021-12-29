Putin ve Lukaşenko, St. Petersburg'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün Rusya’nın St. Petersburg şehrinde ikili görüşme gerçekleştirecek.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya ve Belarus liderleri ikili görüşmede 2021’de yaşanan olayları değerlendirecek.

İkili görüşmede, Ukrayna’nın doğusuna ilişkin Batı ülkeleriyle yaşanan gerilimin de gündemde olacağı belirtildi.

Putin ve Lukaşenko, son olarak 9 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmişti. Taraflar, düzenli olarak telefon görüşmeleri de yapıyor.