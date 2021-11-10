Putin ve Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizini görüştü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisine yakın duruşuyla tanınan Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'dan yapılan açıklamada iki liderin durum üzerine fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

Minsk'ten yapılan açıklamada da görüşmede, "Polonya tarafının barışçıl insanlara yönelik sert hamlelerinin görüşüldüğü" belirtildi. İkisi de 20 yıldan uzun süredir iktidarda olan liderlerin durumu "etraflıca" ele aldığı dile getirildi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki salı günü, Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan büyük sığınmacı akınını Putin'in Avrupa Birliği'nin istikrarını bozmak için organize ettiğini iddia etmişti. Morawiecki, "Lukaşenko'nun yürüttüğü bu saldırının beyni Moskova'da, o beyin Putin" demişti.

Geçen günlerde yüzlerce sığınmacı sınırı geçmeye çalışmış, Polonya sınır polisi tarafından engellenmişlerdi.