Putin ve Erdoğan Soçi'de görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ay içerisinde ikinci kez bir araya geldi.

Soçi'deki görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın bölgedeki önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir" dedi.

Putin'den referandum tebriki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Türkiye'deki halk oylamasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Türkiye’deki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak" dedi.

Bir önceki gün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşen Putin, ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları Soçi'de ele alacaklarını söyledi.

Deniz Baykal'a tepki

Soçi ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlık için ismi geçerse ciddiye alırım" diyen Deniz Baykal'ı eleştirdi.

Erdoğan, "Bu tamamen bir virüs hareketidir, bir fitne hareketidir. Sayın Baykal bu işleri oynamayı bıraksın da kendi başının çaresine baksın" diye konuştu.

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DW/ÖA/HS