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BBC Türkçe

Putin ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde \"terör örgütleriyle\' mücadelede işbirliğine karşı mücadele vurgusunun\" yapıldığı açıklandı.

26 Ağustos 2016 21:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü.

Görüşmede, Türk-Rus ilişkileri ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Kremlin, liderlerin siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini de görüştüklerini belirtti.

Kremlin'ın açıklamasında "görüşmede 'terör örgütleriyle' mücadelede işbirliğine karşı mücadele vurgusunun yapıldığı" belirtildi.

Anadolu Ajansı ise, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "iki liderin Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandığını" bildirdi.

Ajansın haberinde şu ifadeler yer aldı: "İki liderin, Türk-Rus ilişkilerini normalleştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları görüşmede, Halep'e insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabakat sağlandı. Erdoğan'ın Fırat Kalkanı harekatı hakkında da Putin'e bilgi verdiği görüşmede, bölgenin güvenliği açısından DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin büyük önem taşıdığına işaret edildi."

Ajans ayrıca iki liderin Eylül ayının ilk haftasında Çin'de yapılacak G20 zirvesinde Türkiye-Rusya ilişkilerin onarılması için ikili toplantılar yapacağını da bildirdi.

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