Putin, varisinin kim olacağının konuşulmasının Rusya'da 'istikrarı bozduğunu' iddia etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, varisinin kim olacağının konuşulmasının ülkenin siyasi sisteminin 'istikrarını bozduğunu' ve henüz geleceğe dair plan yapmadığını ifade etti.

ABD kanalı CNBC'ye konuşan Putin, mevcut görev süresi 2024'te dolunca Kremlin'de kalıp kalmaya devam etmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.

"Bu konuyla ilgili konuşmak durumu destabilize eder" diyen Putin, "Güç yapısı ve devlet yapılarının güvenli ve geleceğe güvenle bakar bir şekilde işleyebilmesi için istikrar gerekir" dedi.

Rusya'da geçen sene Putin'e 2036'ya kadar iktidarda kalma imkanı sağlayan bir düzenleme kabul edildi. Halk oylamasına giden süreçte ve sonrasında medya ve muhalefet üzerindeki baskı ciddi anlamda arttırıldı. Bu düzenleme sebebiyle Putin'in yasal olarak tekrar aday olma imkanı bulunsa da Rus lider 2024 sonrası ne yapacağı ile ilgili kesin bir cevap vermedi.

"Bu sorulara cevap vermeyi tercih etmiyorum" diyen Putin, "Yeni seçime daha çok zaman var" ifadelerini kullandı.

Muhalefet, Putin'i "ömürlük devlet başkanı" olmaya çalışmakla suçlamıştı. Bazı Rus siyasi analistler ise Putin'in yakında görevi bırakabileceğini iddia ediyor.