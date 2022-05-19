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Dünya

Putin, Ukrayna'da savaşan Tatar askerlerini 'cesaretlerinden dolayı övdü'

19 Mayıs 2022 20:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşa katılan Müslüman Tatar askerlerini övdü.

Rus Haber Ajansı TASS, Putin'in Tataristan'da İslam'ın 1100. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Müslüman askerler cesaret ve özveri gösteriyorlar" dediğini bildirdi

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında Putin, "Yeni nesil Rus Müslümanlarının atalarının vatanseverlik ve adalet ideallerine bağlı kaldığını; seleflerinin gelenek ve uygulamalarına saygı duyduğunu" kaydetti.

TASS, "Rusya'nın ticaret, ekonomi, bilim ve teknolojilerin yanı sıra insani konularda daha fazla iş birliğini geliştirmek için Müslüman ülkelerle dostane ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini" belirtti. 

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