Putin: Ukrayna cumhurbaşkanı topçu gemilerini oylarını arttırmak için gönderdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaklamakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun zırhlı topçu gemilerini oylarını arttırmak için gönderdiğini iddia etti. Putin, gemilerin Rusya sınırlarını ihlal etmesini "provokasyon" olarak değerlendirdi.

Moskova'da yapılan bir forumda konuşan Putin, sınır ihlali için "Hiç şüphesiz provokasyon için yapıldı" dedi ve ekledi "Başkanları ölçümlerde 5. sıraya gerilediğini gördü ve bir şey yapması gerektiğini gördü. Sınır ihlalini de olağanüstü hal ilan etmek için bir bahane olarak kullandı".

Ukrayna yasaları, sıkıyönetim sırasında ülkede seçim ve referandum düzenlenmesini yasaklıyor. Eğer sıkıyönetim seçim tarihine denk gelirse, sıkıyönetimin sona ermesinin ardından parlamentonun 90 gün içinde yeni seçim tarihini belirlemesi gerekiyor.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.