Putin-Trump görüşmesi, petrol piyasalarına iyi geldi

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüşmesinin ardından Moskova ile Riyad arasındaki gerilimin düşebileceği umutları yeşerdi ve petrol fiyatları yükseldi.

Pazartesi günü 23 dolara gerileyerek 18 yılın en düşük noktasına gelen brent ham petrol fiyatları bir gecede yüzde 3 buçuk artarak 23.55'e yükseldi. Petrol fiyatlarına ilişkin küresel referans, salı günü bazı kazançlarını kaybetti ancak yine de yüzde 1,1 artışla 23 dolar seviyesinin biraz üzerinde işlem görüyordu.

Petrol devi Shell, ham petrol fiyatlarındaki daralmanın ilk çeyrekte 400-800 milyon dolar arasında bir maliyetinin olacağını açıkladı. Şirket, Koronavirüs salgının yarattığı fiyat düşüşünü dengeleyebilmek için harcama bütçesinde 9 milyar dolar çıkarmıştı.

Petrol fiyatlarındaki büyük düşüşe Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyat savaşı sebep olmuştu, Koronavirüs salgını sebebiyle enerjiye talebin azalmasına rağmen iki taraf da küresel piyasalarda daha büyük bir paya sahip olmak için rekor seviyede petrol pompalamaya hazırlanıyor. Bu gelişmeler, petrol piyasalarının 1991'den bu yana yaşadığı en büyük çakılmayı tetiklerdi.

Suudi Arabistan, pazartesi günü potansiyel bir 'ateşkes' için Rusya'yla görüştüğünü yalanlasa da, ABD lideri Trump'ın Rus mevkidaşıyla yaptığı görüşme, tarafların taviz vermeye hazır olduğu konusunda umutları yeşertti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "İki lider Koronavirüs salgını ve küresel petrol piyasalarının durumu hakkında görüştüler. Taraflar, Rus ve ABD enerji bakanlarının bu konu üzerinde görüşmesi konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri yer aldı.