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Putin, telefonda Merkel ile Suriye'yi görüştü

Merkel, Suriye'ye düzenlenen hava saldırısını desteklediğini açıklamıştı

17 Nisan 2018 18:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü ABD öncülüğünde Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava harekâtını desteklediğini açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel  ile telefonda görüştü. İki liderin Suriye ve çevresinde yaşananları ayrıntılı olarak ele aldıkları belirtildi.

"Suriye krizinin barışçıl çözüm sürecine zarar verildi"

Açıklamaya göre, Putin, görüşmede "Batı ülkelerinin Suriye’ye karşı gerçekleştirdiği saldırgan eylemin, uluslararası hukuk kurallarını ve BM Tüzüğünü ihlal ettiğini" belirtti ve Suriye krizinin barışçıl çözüm sürecine zarar verildiğine işaret etti. 

Açıklamada, liderlerin, Suriye’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü misyonunun hassas ve tarafsız bir çalışma yapmasının önemine dikkat çektiği belirtilerek Suriye meselesinde Astana ve Cenevre platformlarında da dahil olmak üzere iki tarafın diplomatik ve siyasi çabaların yeniden başlamasına yardım etmeye hazır oldukları ve bu yönde ikili temasları sürdürmeye devam edecekleri aktarıldı.

Görüşmede iki liderin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili de görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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