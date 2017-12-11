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Deutsche Welle

Putin Suriye'ye yaptığı sürpriz ziyarette Esad ile görüştü

Rusya lideri Putin, Suriye'deki Rus üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Esad'la görüşen Putin, Rus birliklerin önemli bir bölümünün Suriye'den çekileceğini açıkladı, Türkiye ile ilgili mesajlar da verdi.

11 Aralık 2017 17:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lazkiye'deki Rus havva üssü Hmeymim'i ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Rusya'nın Suriye'de 2015 yılında başladığı askeri harekattan beri ilk kez bu ülkeye giden Putin, Rus birliklerinin "önemli bölümünün" Suriye'den çekileceğini duyurdu.

Ankara ve Kahire ziyaretleri öncesi sürpriz bir şekilde Suriye'ye geçen Putin'i Lazkiye'deki Hmeymim Askeri Üssü'nde Esad karşıladı. Putin'in Esad'a, Suriye'de barış sürecini başlatmak için Türkiye ve İran ile çalışmak istediğini söylediği aktarıldı.

Putin'in Esad'a ayrıca, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin çalışmalarına başlayabilmesini de ümit ettiğini ve bu konuyu Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarıyla ele alacağını ifade ettiği bildirildi.

Putin, Suriye ziyaretinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye geçti.

Ankara ziyareti daha büyük önem kazandı

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bir günlük ziyaret için Ankara'ya gidecek. Görüşme kararı ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması sonrası alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denilmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise "özellikle ortak enerji projeleri olmak üzere ikili ilişkiler değerlendirilecek" denilirken, iki liderin aynı zamanda Ortadoğu'daki mevcut durum ile Suriye savaşına bir çözüm bulunması dahil önemli uluslararası konuları konuşacakları belirtilmişti.

AFP/dpa,GA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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