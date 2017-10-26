Putin: Suriye'nin yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye topraklarının yüzde 90'dan fazlasının teröristlerden temizlendiğini söyledi.

Putin, "Suriye'deki terörle mücadele operasyonuna katılan askerlerimizi tekrar tebrik etmek istiyorum. Cesaretleri ve profesyonel eylemleri sayesinde bu ülkedeki durumu kökten değiştirmeyi başardık. Suriye topraklarının yüzde 90'dan fazlası teröristlerden temizlendi" dedi.

Suriye'de gerilimi azaltma bölgeleri kurulduğunu söyleyen Putin, bu sayede siyasi çözüm ve sivil barış sürecini desteklediklerini belirtti.

"Yeni silah sistemleri geliştirmeliyiz"

Sputnik’in haberine göre Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altını çizerek belirtmek isterim ki, Suriye'deki teröristler basit bir şekilde organize olmuş çetelerden değil, iyi donanımlı, eğitimli, cömertçe finanse edilen ve motive edilen gruplardan oluşuyor. Bu teröristlere karşı yürütülen askeri faaliyetler, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, Rus ordusunun ve donanmasının imkânlarının kaliteli bir şekilde arttığını ortaya koydu."

Öte yandan Putin, bu potansiyeli daha fazla artırmaları, yeni silah sistemleri geliştirmeleri ve muharebe eğitiminin etkinliğini iyileştirmeleri gerektiğini vurguladı.