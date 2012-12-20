Putin: Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın asıl ilgilendiği şeyin Esed'in pozisyonu olmadığını Suriye'nin kaderi olduğunu söyledi.

"Ülkede neler olduğunun farkındayız" diyen Putin Moskova'da düzelenen toplantıda Suriye politikasına ilişkin şunları söyledi: "Yaptığımız diyalog çağrısı sonu gelmek bilmeyen iç savaşı sonlandırmak içindi. Suriye'nin geleceğine sadece Suriyeliler karar verebilir. Ülkenin parçalanmasını engellemek istiyoruz' diye konuşan Rusya Devlet Başkanı, Esed'ın son kalan büyük müttefiği durumunda.