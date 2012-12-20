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Dünya

Putin: Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz

Putin: Suriye'nin geleceğine sadece Suriyeliler karar verebilir. Ülkenin parçalanmasını engellemek istiyoruz

20 Aralık 2012 18:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın asıl ilgilendiği şeyin Esed'in pozisyonu olmadığını Suriye'nin kaderi olduğunu söyledi.

"Ülkede neler olduğunun farkındayız" diyen Putin  Moskova'da düzelenen toplantıda Suriye politikasına ilişkin şunları söyledi: "Yaptığımız diyalog çağrısı sonu gelmek bilmeyen iç savaşı sonlandırmak içindi. Suriye'nin geleceğine sadece Suriyeliler karar verebilir. Ülkenin parçalanmasını engellemek istiyoruz' diye konuşan Rusya Devlet Başkanı, Esed'ın son kalan büyük müttefiği durumunda.

 

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