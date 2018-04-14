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Dünya

Putin, Suriye'deki durumun uluslararası ilişkileri nasıl etkileyeceğini anlattı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki durumun "uluslararası ilişkilerin tüm sistemine yakıcı etkide" bulunacağı uyarısı yaptı

14 Nisan 2018 14:58

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Nisan (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye\'deki durumun \"uluslararası ilişkilerin tüm sistemine yakıcı etkide\" bulunacağı uyarısı yaptı.
Putin Suriye\'deki duruma ilişkin açıklamada, \"Suriye\'deki durumunda mevcut kriz uluslararası ilişkilerin tüm sistemine yıkıcı etkide bulunacak\" derken, tarihin herşeyi yerli yerine koyacağının altını çizerek, \"Tarih şimdiden Washington\'a Yugoslavya, Irak ve Libya\'daki kanlı olayların ağır sorumluluğunu yükledi\" dedi.

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