Putin: Suriye'de hükümet güçleri ve Kürt güçleri birleşmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye’deki operasyonların tek amacı barışın tesis edilmesi; devlet ve Kürt güçleri bir araya gelmeli" dedi. Rus jetlerinin, Suriye'deki "muhalifleri" ya da "ılımlı isyancıları" vurduğuna dair eleştirilere de cevap veren Putin, "Teröristleri 'ılımlı' ve 'ılımlı olmayan' olarak ikiye ayıramazsınız. Suriye'deki terörist grupları yenmek tüm problemleri çözmeyecek ancak siyasal çözüm için gerekli koşulları yaratacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bölgedeki hava operasyonlarının amacının, "krizin siyasal çözümü için gerekli koşulları oluşturmak" olduğunu söyleyen Putin, "Suriye'deki operasyonlarımız meşrudur. Bu operasyonların tek amacı barış getirmek. Suriye'deki terörist mevzilerinin yerleri hakkında Batılı ortaklarımızla bilgi paylaşımı yapmaya yakınız" diye konuştu.

Soçi’de bu yıl 12.’si düzenlenen "Savaş ve Barış arasındaki Toplumlar: Geleceğin Dünyasında Çatışma Mantığını Yenmek" başlıklı Valday Kulübü Toplantısı’nın kapanış oturumundaki konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şunları söyledi:

"Rusya, ABD'nin füze kalkanı programının stratejik dengeyi bozma ve geri kalanlara kendi iradesini dikte etme amacıyla planlandığını söylediğinde haklıydı.

"Teröristleri 'ılımlı' ve 'ılımlı olmayan' olarak ikiye ayıramazsınız"

Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili uluslararası anlaşmanın imzalanmasının ardından, ABD'nin füze savunma programını hafifletmesini beklemekte de haklıydı. İran'ın nükleer programıyla ilgili sorun çözümlendi. İran tarafından gelebilecek bir tehdit yoktu. Şimdi de böyle bir tehdit yok.

Teröristleri 'ılımlı' ve 'ılımlı olmayan' olarak ikiye ayıramazsınız. Suriye'deki terörist grupları yenmek tüm problemleri çözmeyecek ancak siyasal çözüm için gerekli koşulları yaratacak. Suriye'de hükümet güçleri ve Kürt güçler terörle mücadelede güçlerini birleştirmeli.

"Amacımız bu ülkedeki krizin siyasal çözümü için gerekli koşulları oluşturmak"

Suriyeliler geleceklerinin nasıl olacağına baskı, ültimatom ve şantajlarla değil uluslararası toplumun desteğiyle karar vermeli.

Suriye'deki terörist gruplara yönelik hava operasyonlarımızın olumlu bir etkisi olacak. Amacımız bu ülkedeki krizin siyasal çözümü için gerekli koşulları oluşturmak.

Suriye'deki operasyonlarımız meşrudur. Bu operasyonların tek amacı barış getirmek. Suriye'deki terörist mevzilerinin yerleri hakkında Batılı ortaklarımızla bilgi paylaşımı yapmaya yakınız. Suriye konusunda koordinasyon çalışmalarında ilerleme sağlandı. Savunma bakanlığı aracılığıyla birçok ülkeyle uluslararası temaslar kurduk.

ABD ve Rusya, 20 Ekim'de, Suriye'deki hava operasyonlarına katılan iki ülkenin savaş uçakları arasında çatışma ya da çakışma yaşanması riskinin en aza indirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Pentagon sözcüsü Peter Cook içeriğini açıklamadığı anlaşmanın, iki taraf arasında iletişim kurulmasına zemin hazırlayacağını söylerken, anlaşmanın “askeri ve teknik” olduğunu vurgalayan Rusya Savunma Bakanı ise bunu imzalamanın Rusya’nın konuya yönelik duruşunu değiştirmediğini belirterek, “Suriye’deki askeri operasyon yasal otoriteler tarafından talep edildi, yetkili kişilerin izni olmadan bir ülkede güç kullanmak ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nda bu yönde bir karar almak, uluslararası kanunlara aykırıdır” diye konuşmuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011 yılında Suriye'deki krizin başlamasının ardından ilk uluslararası ziyaretini, geçen salı Rusya'nın başkenti Moskova'da Ptuin'i ziyaret etmişti.