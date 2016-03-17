Putin: Suriye operasyonları için 500 milyon dolar harcadık

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlıkğına ilişkin açıklamalarda bulunan Rus Devlet Başkanı Putin, Suriye operasyonları için Savunma Bakanlığı bütçesinden 500 milyon dolara yakın harcama yapıldığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'deki Rus askeri varlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın Suriye'deki askeri güçlerini kısmı olarak geri çekmesi kararına Esad ile varılan anlaşmanın ardından verildiğini belirtti.

Suriye'deki terörizme karşı verilen savaşa devam edeceklerinin altını çizen Putin, ülkedeki ateşkes sürecini yakından takip edeceklerini söyledi. S-400 hava savunma sisteminin Suriye'deki varlığını sürdüreceğini sözlerine ekleyen Putin, bu silahların bölgedeki Rus askeri personelini tehdit eden güçlere karşı kullanılacağının altını çizdi.

Suriye operasyonları için Savunma Bakanlığı bütçesinden 500 milyon dolara yakın harcama yapıldığını açıklayan Putin, Rus Ordusu’nun Suriye’deki savaşta herhangi bir tatbikattan daha fazla tecrübe kazanıp eğitildiğini belirtti.

Putin, Rusya'nın istemesi halinde Suriye'deki askeri varlığını saatler içinde artırabilecek kapasitede olduğunun da altını çizdi.

Kırım'ı ziyaret edecek

Putin, Rusya'nın uluslararası camiada başını ağrıtan bir başka bölge olan Kırım'ı ziyaret edecek. Kremlin'den yapılan açıklamada ziyaretin Cuma günü gerçekleşeceği duyuruldu.