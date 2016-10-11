Putin Suriye krizi nedeniyle Fransa gezisini erteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere 19 Ekim'de yapmayı planladığı Fransa gezisini erteledi.

İngiliz Reuters ajansına konuşan Fransız Cumhurbaşkanlığı kaynağı, "Bu sabah Kremlin ve Elysee arasında yapılan görüşmelerde, Putin'in, Cumhurbaşkanı Hollande'ın da katılabileceği diğer tüm etkinlikleri dışarıda bırakacak şekilde Suriye ile ilgili bir çalışma ziyareti yapması önerisi sunuldu. Rusya, bu öneriye yanıt olarak, 19 Ekim'de planlanan ziyareti ertelemek istediğini belirtti" dedi.

Rus ajansı TASS da, Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberinde erteleme kararını doğruladı.

TASS'a konuşan kaynak, "Devlet Başkanı'nın 19 Ekim'deki Paris ziyareti yapılmayacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Halep'e yönelik hava saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini söylemişti.

İki ülke arasındaki kriz, Fransa ve İspanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Halep'te çatışmaların durdurulmasını öngören karar tasarısını Rusya'nın veto etmesiyle başlamıştı.

Bu gelişme üzerine Hollande, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Halep'te yaşananların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin gündemine getirilebileceğini söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Suriye'de savaş suçu işlediği iddialarıyla ilgili Rusya hakkında soruşturma başlatmasını istemişti.

Benzer bir çağrı ABD'den de gelmişti.

Suriye ordusu ve Rusya, ABD ile varılan anlaşma kapsamında ateşkesin başarısız olmasının ardından Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine yönelik operasyonlarını şiddetlendirmişti.

Şam yönetimi Eylül ayı sonlarında, Doğu Halep'in alınması için operasyon başlatılacağını söyleyerek, sivil halktan bölgeyi terk etmesini istemişti.