Putin sınırdaki birlikleri çekiyor

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun sunduğu rapor üzerine bu talimatı verdiği kaydedildi.
RIA Novosti haber ajansının yer verdiği Kremlin açıklamasına göre Putin, Savunma Bakanı ile bir araya geldi. Açıklamada "Bakan, Başkomutan'a güney askeri bölgesinin atış poligonlarındaki yaz dönemi eğitiminin tamamlandığını rapor etmiştir" denildi.
Bu raporun üzerine Putin'in, Savunma Bakanı'na birlikleri sabit üslerine çekme emri verdiği belirtildi. Emrin Rostov bölgesinde askeri eğitime katılan yaklaşık 17 bin 600 askeri kapsadığı kaydedildi.
Putin'in cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Milano'da düzenlenecek Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) sırasında bir araya gelmesi bekleniyor.