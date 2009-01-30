'Putin serbest girişimi destekledi, hayrını görsün'

Davos’ta ekonomiye devlet müdahalesinin yanlış olacağını söyleyen Putin’e cevap Clinton’dan geldi: İlk kez serbest girişimi destekledi, faydasını görsün.



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Davos’ta yaptığı konuşmada küresel ekonomik krizi ‘mükemmel bir fırtına’ya benzetti. Krizin yıkıcı gücünün dünya genelinde artarak hissedildiğini söyleyen Putin, rakip ekonomilerin çıkış yolu bulmak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.



Bu krizin, “Rusya’nın kışı kadar kaçınılmaz” olduğunu söyleyen Putin, küreselleşme yüzünden tüm dünyanın etkilendiğini ve rejimi ne olursa olsun herkesin kendini aynı gemide bulduğunu söyledi. ABD’ye de çatan Putin, bir yıl önce Davos’ta ABD ekonomisinin sağlam temellerinden bahsedildiğini hatırlatarak, “Wall Street’in gururu yatırım bankaları bugün neredeyse varlığını yitirdi” dedi.



Sıkı devlet politikaları yüzünden sık sık eleştirilen Putin, konuşmasında serbest piyasa yönünde bir çıkış da yaparak, “Ekonomiye çok müdahale etmek ve devletin kudretine körü körüne bağlılık da başka bir hata” dedi.



Clinton güldürdü

Çin Başbakanı Wen Jiabao ise üstü kapalı olarak Batı ekonomilerini eleştirdi. Krizin sebepleri arasında ‘az tasarruf, çok tüketim modeli’nin olduğunu belirten Jiabao, finansal kurumları da disiplinsizlikle suçladı.



Başka bir oturumda eski ABD Başkanı Bill Clinton, hem Putin hem de Jiabao’yu espri konusu yaptı. Putin’in serbest piyasa savunuculuğuna atıfta bulunan Clinton, “İlk kez Putin’in serbest girişimi desteklediğini duyuyorum. Umarım faydasını görür” diye konuştu. Clinton, ayrıca, “Çin Başbakanı haklı. Kriz Amerika’da başladı. Çünkü Amerika her alanda lider” dedi. Clinton’un esprileri kahkahalarla karşılandı.

