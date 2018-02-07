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Dünya

"Putin seçimlerde Kırım'da oy kullanabilir" iddiası

Vladimir Putin, seçimlerde oyunu Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da kullanabilir

07 Şubat 2018 20:30

Rusya, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. Vladimir Putin'in en güçlü aday olarak yarışacağı seçimler öncesinde, Rus liderle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Kommersant'ın haberine göre Vladimir Putin, seçimlerde oyunu Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da kullanabilir. Daha önceki seçimlerin tamamında Moskova'da oy kullanan Rus liderin, bu kez Sivastopol'ü tercih edebileceği belirtiliyor. Ancak gazete konuyla ilgili haberinde bir başka kaynağının da Putin'in seçim öncesi yarımadaya gidebileceğini ancak seçim günü başkentte kalmayı tercih edeceğini söylediğini vurguluyor.

Ayrıca Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yıldönümünde (18 Mart) gerçekleştirilecek seçimlerde Putin'in böyle bir tercihte bulunmasının sembolik bir önem de taşıyabileceği belirtiliyor.

18 Mart'ta ilk kez Rusya başkanlık seçimlerinde oy kullanacak olan Kırım yarımadasında seçimlere katılımın hangi oranda olacağı merak ediliyor. Kırım sakinleri katıldıkları son Ukrayna seçimlerinde yüzde 67.1'lik bir katılım göstermişlerdi.

Kırım'ın Rusya'ya bağlanması konusunda yapılan referandumda bu rakam yüzde 83'e ulaşmış, ancak 2016'da yapılan federal seçimlerde katılım oranı yüzde 49'da kalmıştı.

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