Putin seçimde ağır yenilgi alacak!



T24 - Önümüzdeki yıl Rusya'da yeniden devlet başkanı olmaya hazırlanan Vladimir Putin'ın partisinin 4 Aralık'taki seçimlerde ağır yenilgiyle çıkacağı iddia edildi.





Rusya'da bağımsız kamuoyu araştırma şirteki Levada-Center, 4 Aralık'taki parlamento seçimleri öncesi yaptığı son anketi açıkladı.





ntvmsnbc'nin haberine göre, Putin liderliğindeki Birleşik Rusya Partisi'nin 450 sandelyeli parlamentoda 253 milletvekili çıkaracağı belirtildi. Başbakan Putin'in Birleşik Rusyası'nın şu anda parlamentoda 315 milletvekili bulunuyor.

Komünist parti ikinci olacak



Levada-Center araştırma şirketi, parlamento seçimlerinde ikinci büyük partinin ise 94 vekille Komunist Parti olacağını iddia etti. Araştırma şirketinin verilerine göre ulusalcılar 59 ve Sadece Rusya Partisi de 44 milletvekili çıkaracak.





Putin ilk kez yuhalanmıştı



Rusya Başbakanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde başkent Moskova'daki bir dövüş sporu müsabakası sırasında ilk kez yuhalanmıştı.



Başbakan Putin, Rus dövüşçü Fetor Emeliyanenko ve Amerikalı rakibi Jeff Monson arasındaki müsabaka sona erdikten sonra ringe çıktı.



Putin, bir Rus televizyonundan canlı yayımlanan müsabakanın hemen ardından konuşmaya başladığı sırada, seyircilerden yuhalama sesleri gelmişti.





Yotube'da 500 kişi izlemişti



Rus Kanal 1 televizyonu, daha sonra konuyla ilgili haberinde, Putin'in yuhalandığı kısmı yayınlamadı. Ancak, video paylaşım sitesi YouTube'a konulan yuhalanma görüntülerini 500 binden fazla kişi tarafından izlenmişti.











