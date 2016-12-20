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Dünya

Putin: Saldırı, Türkiye'yle ilişkileri bozmaya yönelik provokasyon; katilin arkasında kimin olduğunu öğrenmeliyiz

"Türkiye'yle iyi ilişkileri ve Suriye'deki çözümü bozma yönünde yapılan bir provokasyon"

20 Aralık 2016 01:58

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin alçakça olduğunu ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rus Büyükelçi’ye yapılan saldırıya verilecek cevap, terörizme karşı savaşı güçlendirmektir" diye konuştu. Putin, "Katilin arkasında kim var bunu öğrenmeliyiz" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, ​Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile bir araya gelen Putin, "Türkiye'den trajik bir haber geldi.

 

Putin, Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadyeviç Karlov alçakça öldürüldü" dedi. Putin, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi'nin öldürülmesi, Türkiye'yle iyi ilişkileri ve Suriye'deki çözümü bozma yönünde yapılan bir provokasyon. Katilin arkasında kim var bunu öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Putin, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine karşılık Rusya'nın teröre karşı mücadeleyi güçlendireceğini ifade etti.

Putin ayrıca Karlov'un ailesine başsağlığı diledi.

 

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