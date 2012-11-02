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Dünya

Putin sakatlandı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddialar devam ediyor

02 Kasım 2012 13:34

Kasım ayındaki Türkiye ziyaretini de erteleyen Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili spekülasyonlara Kremlin'den yalanlama geldi. Putin'in adele incinmesinden rahatsız olduğu ancak sağlık durumunun çalışmasına engel olmadığı belirtildi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuyla ilgili iddialar devam ediyor. İlginç aktiviteleriyle gündemden düşmeyen Rusya Devlet Başkanı Putin'in, göç eden leyleklere yol gösterdiği planör uçuşunda omurgasını zedelediği ileri sürülüyor.

Putin'in sağlık sorunları nedeniyle başta Türkiye ziyareti olmak üzere Hindistan ve Bulgaristan ziyaretlerini iptal ettiği savunuldu.

Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov, Kommersant radyosuna yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in spor faaliyetlerinden kaynaklı eski bir sağlık sorununun nüksettiğini kabul etti ancak bu durumun çalışmasını etkilemediğini söyledi.

Peskov, eskisi kadar Kremlin'e sık gitmeme nedenini ise, Putin'in konvoyunun Moskova trafiğini felç etmesine bağladı.


'Televizyonda topallamıştı'


60. doğumgünü dolayısıyla televizyonda yayınlanan bir belgeselde Putin'in topalladığı görülmüştü.

Geçtiğimiz eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yamal yarımadasında bir planör eşliğinde leyleklere yol göstermişti. Putin'in planörlü uçuşu Rusya'da alay konusu olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ertelediği Türkiye ziyaretini aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

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