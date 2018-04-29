Putin: Rusya, Türkiye'ye S-400 füze sistemi satmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliştirilmiş S-400 karadan havaya füze sistemi satmaya hazır olduklarını söyledi.

TASS haber ajansının aktardığına göre St Petersburg'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sonrası Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerinde bu meselenin de gündeme geldiğini ifade etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP milletvekili Yusuf Beyazıt, Rus haber ajansı Sputnik'e yaptığı açıklamada, S-400 füze sisteminin Türkiye'nin lehine olacağını söyledi.

Beyazıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus lider Putin ile görüşmesinden sonra S-400 uzun menzilli füzelerle ilgili görüş birliğine vardığını belirtti ve "Henüz imza aşamasında değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Nisan ayında Rusya ile S-400 görüşmelerinin nihai aşamaya geldiğini dile getirmişti.

Türkiye 2015'te Çin'in kazandığı bir uzun menzilli füze ihalesini iptal etmişti.

Yaklaşık 3 milyar 400 milyon dolar tutarındaki anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer Nato üyesi ülkeleri endişelendirdi.

Türkiye daha sonra kendi füze sistemini geliştirmeyi düşündüğünü açıkladı ancak Rusya'dan S-400 füzeleri alımı gündeme geldi.

Nato, Rusya'nın S-400 füze savunma sisteminin, Nato sistemleriyle uyumlu olmaması nedeniyle Türkiye'nin bu yönde adım atmasının ittifak için olumsuz olacağını dile getiriyordu.