Putin: Rusya Koronavirüs pandemisinden başı dik çıkacak

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Rusya’nın her şeyi atlayacağına, her şeyin geçeceğine inanıyorum; geriye de sadece bunu ne pahasına yaptığı sorusu kalacak” dedi.

Putin, pandemi koşullarında dahi enflasyon oranının yüzde 4 olacağı üstünden planlarını yaptıklarını da kaydetti. Putin vatandaşların hayatlarının, ekonomiyi kurtarmaktan daha mühim olduğunu da ekledi: “Her ülkenin temelinde vatandaşlarının hayatı ve sağlığı yer alıyor. Her bir ülkenin. Kaldı ki bizim gibi topraklarınız ve demografik sorunlarınız da varsa bu mutlak olarak öncelikli bir konudur. İlk önce insanların hayatlarını ve sağlıklarını korumalıyız, daha sonra geri kalan problemleri çözeriz.”