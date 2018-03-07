Putin: Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye anlaşması işe yarıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart (DHA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya, İran ve Türkiye\'nin Suriye anlaşmasının işe yaradığını ve ülkelerin devletler arasındaki ilişkilere bakmaksızın masa başına oturduklarını bildirdi.



Gazeteci Vladimir Solovyev \"Miroporyadok-2018\" filminde Putin\'e diğer ülkelere güvenilip güvenilmeyeceğini sordu. Bunun üzerine Putin şu yanıtı verdi:



\"Güvenmek ne anlama geliyor? Her ülkenin kendi çıkarları var. Rusya\'nın, Orta Doğu ülkelerinin, İran\'ın, Suudi Arabistan\'ın, Mısır\'ın, Türkiye\'nin, İsrail\'in ve Ürdün\'ün, herkesin kendi çıkarı var. ABD, Çin, Hindistan gibi küresel oyuncuların da kendi çıkarları var. İlk önce yapılması gereken, onların çıkarlarına saygıyla yaklaşmaktır. Bu zor bir süreç. Ülkeler arasındaki zor ilişkilere bakmaksızın, Türkiye ve İran ile bir masaya oturduk. Suriye anlaşmaları işe yarıyor.\"