Putin: Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak açıklama imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı arasında Kremlin'de gerçekleştirilen Dağlık Karabağ konulu görüşme sona erdi. Putin, Dağlık Karabağ'da ekonomi ve ulaşım altyapısıyla ilgili sorunların çözümü için üç ülkenin başbakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kuracaklarını belirtti.

Rusya'nın düzenlediği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı 10 Kasım'da Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesin ardından ilk kez bir araya getiren kritik görüşmenin sona erdiği açıklandı. Üçlü görüşme, yaklaşık 4 saat sürdü.