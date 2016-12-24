Putin: Rus uçağını düşürülmesinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi Mevlüt Mete Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin olarak "Rusya herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacak. Rusya, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyecek" dedi. "Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi" diyen Putin, "Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Rus uçağını düşürme emrinin arkasında Türk liderliğinin olduğu konusunda fikrimi değiştiriyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek" ifadesini kullandı.

"İran, Esad ve Türkiye, Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık"

Geleneksel yılsonu büyük basın toplantısında Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikaste uğramasına ilişkin soruyu yanıtlayan Putin; Yakın zamanda bir trajedi yaşandı. Bunun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri etkilemek için yapıldığını düşünüyorum. Peki bu ilişkileri etkileyecek mi? Hayır. Türkiye'yle ilişkileri geliştirmek için daha çok çaba sarfedeceğiz. İlişkimizde yaşanan bir durgunluktan sonra daha da ileri gitmek için ortak bir zemin bulmayı başardık" ifadelerini kullandı.

Halep'in tahliyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Halep'in tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamalarda Halep'te tahliyenin Türkiye'nin çabaları olmadan mümkün olamayacağını belirtti. Putin, "Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı. Gelecek aşama ülke genelinde bir ateştes. Siyasi diyaloglar devam etmeli.

"İkna olmaya başladım"

Vladimir Putin, "Karlov'un öldürülmesi hem Rusya'ya hem de Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerinin bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım.



Türkiye'de adalet ve güvenlik güçlerine sızılması oldukça derin bir konu. Kimseyi bir şeyle suçlamak istemem ama bunun yaşandığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse, uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan, Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüpheyle bakıyordum. Fakat büyükelçimize bir polis tarafından düzenlenen saldırı ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum.