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Dünya

Putin: Pegasus uçağını vurma emri verdim

"Plana göre hareket edin"

12 Mart 2018 16:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te Ukrayna'dan Türkiye'ye giderken kaçırılan Pegasus uçağının vurulması emrini verdiğini açıkladı.

Putin, kendi adını taşıyan yeni bir belgesel filmde, 2014 yılında içinde bomba bulunduğu ve Soçi Kış Olimpiyatları'nın açılış törenini hedef aldığı bildirilen Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesi emrini verdiğini söyledi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Rusya'da sosyal medyada yayınlanan iki saatlik belgesel filmde Putin, Soçi Kış Olimpiyatları açılışından kısa bir süre önce kendisine, Ukrayna'dan Türkiye'ye giden bir yolcu uçağının kaçırıldığının söylendiğini, bu ihbarın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Putin, 7 Şubat 2014'te Soçi Olimpiyatları'nın güvenliğinden sorumlu yetkililerden telefon geldiğini belirtip "Bana, Ukrayna'dan İstanbul'a gitmekte olan bir uçağın kaçırıldığı, hava korsanının Soçi'ye inmek istediği söylendi" dedi.

"Plana göre hareket edin"

Röportajlardan oluşan 'Putin' adlı belgeselde Rus lider, uçağın kaçırıldığı haberi geldikten sonra acil durum prosedürünün yerine getirilmesi talimatı verdiğini, bunun da uçağın düşürülmesi anlamına geldiğini belirterek, "Onlara 'plana göre hareket edin' dedim" diye konuştu.

Putin, bu talimattan birkaç dakika sonra ise başka bir telefon geldiğini ve ihbarın yanlış alarm olduğuna dair bilgilendirildiğini ifade etti. Rus lider, uçağın kaçırılma haberinin doğru olmadığının anlaşılmasından kısa bir süre sonra da Soçi Olimpiyatları'nın açılış törenine katıldığını belirtti.

Pegasus'a ait 110 yolcu taşıyan uçak 7 Şubat 2014'te kaçırılma sinyali vermiş, Türk pilot uçağı Soçi yerine Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmişti. Dönemin Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 'tüm yolcular uçaktan sorunsuz indirildikten sonra hava korsanının etkisiz hale getirildiğini' söylemişti.

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