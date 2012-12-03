Putin, Patriot sorusuna Çehov'un sözüyle cevap verdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ndeki ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledindi. Putin, Patriotlar için kendisine yöneltilen bir soruya, “Duvarda silah varsa piyesin sonunda o silah ateş edecektir” dedi.

'Garanti verecek durumda değiliz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda garanti verecek durumda olmadıklarını belirterek, “Suriye öyle bir durumda ki, komşularına herhangi bir taarruzda bulunacağını sanmıyorum. Burada bir uzman olmak da gerekmiyor, özel servis istihbaratlarına dayanmak gerekmiyor. Suriye, sınırda bir ülkeye taarruzda bulunmak durumunda değil” dedi.

‘Duvarda silah varsa...’

Putin "Rusya olarak BM’de alınacak yaptırımlara hayır oyu verdiniz ve Patriotlara karşı çıkıyorsunuz. Sizin bu konudaki çözüm öneriniz nedir?" sorusuna "Suriye’nin nükleer silahı yok. Hatta nükleer silah üretmeye yakın bile değil. Patriot sistemi dünyanın en iyi sistemi değil. Eski bir sistem. Piyesin başında duvarda silah varsa piyesin sonunda o silah ateş edecektir derler" diye cevah verdi.