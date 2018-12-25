Putin ‘para aldığını' iddia etmişti; Patrik Bartholomeos'tan cevap

Birsen Çapan

İstanbul Patriği I. Bartholomeos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya attığı, Ukrayna Kilisesi'nin otosefal olması konusunda ABD'den para aldığı iddialarına yanıt verdi. Patrik, espirili bir dille, "Aldığım sadece Poroşenko'nun çikolatasıdır" dedi.

İstanbul Patrikliği Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Noel yortusu için ayinler düzenledi. Ayine CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Törenin ardından gerçekleşen görüşmede, iki tarafta birbirlerine tebriklerini iletti. Patrik Bartholomeos, İmamoğlu’nun adaylığından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ukrayna Kilisesi’nin otosefal olması konusuna da değinen Patrik Bartholomeos, “Rus kardeşlerimiz biraz kızdı” yorumunda bulundu. ABD’den para aldığını iddia eden Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözlerine de cevap veren Patrik Bartholomeos, “Rusya Devlet Başkanı sayın Putin, benim Ukrayna konusunda ABD’den para aldığımı söylemiş. Aldığım yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı (Petro) Poroşenko’nın çikolatasıdır” diye konuştu. Çikolata fabrikası olan Poroşenko’nun kendisine Noel yortusu sebebiyle çikolata gönderdiğini kaydedebn Patrik, çikolataları da ziyarete gelen çocuklara dağıttı.

Ukrayna konusunun son zamanda çok konuşulduğunu ve gereğinden fazla büyütüldüğünü söyleyen Patrik Bartholomeos, 5 Ocak’ta Poroşenko’nun İstanbul’a geleceğini söyledi. Patrik, 6 Ocak’ta Hz. İsa’nın vaftizini temsilen yapılan haç atma töreni öncesinde yeni seçilen Ukrayna Kilisesi Metropolit Epifanios’u kutsayacaklarını da sözlerine ekledi.

Ukrayna’ya otosefal verme yetkisinin İstanbul Patrikliği’nde olduğunu yineleyen Patrik Bartholomeos, 6 Ocak’ta Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını ilan edeceklerini söyledi.

Yeni birleşik kilisenin lideri seçilen Metropolit Epifanios, kiliseye otosefallik (bağımsızlık) tanıyan "tomos" adlı özel kararnameyi İstanbul Patriği Bartholomeos'tan 6 Ocak’ta teslim alacak.

Ne olmuştu?

Otosefali isteyen Ukrayna Kilisesi’ni destekleyen İstanbul Patrikliği’ne karşı Moskova Patrikliği 15 Eylül 2018 günü ilişkileri koparma kararı almıştı. İstanbul Patrikliği ise uzunca bir sessizliğin ardından 23 Eylül’de Ortaköy’deki Aziz Fokas Kilisesi’nde düzenlenen pazar ayini sonrasında “Tehditlerden korkmuyoruz. Ukrayna kısa sürede bağımsız olacak” açıklamasında bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından 16 Aralık’ta Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde Ukrayna'daki üç Ortodoks kilisesinden din adamları ve Devlet Başkanı Poroşenko bağımsız kilisenin kuruluşunu ilan etti.

Kararı duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Bugün tarihe kutsal bir gün olarak geçecek. Bugün Rusya'dan nihai bağımsızlığın elde edildiği gün. Bu, Putinsiz ve Kirillsiz (Moskova Patriği) bir kilise" ifadelerini kullandı.

Rusya ile İstanbul Patrikliği arasındaki ilişkilerin kopması Doğu-Batı kiliselerinin (Roma ve Bizans) yaklaşık bin yıl önce yollarını ayırmasından sonra Ortodoks kilisesindeki en büyük bölünme olarak yorumlanıyor.