Putin: Özelleştirme olacak ama bedavaya değil

Rusya Başbakanı Vladimir Putin on yıldan bu yana ilk kez gerçekleşen ekonomik resesyon sürecinden çıkmak için özelleştirmeye gideceklerini, devletin ekonomideki rolünü azaltacaklarını söyledi.



Rusya'nın özelleştirme stratejisi ile ilgili bir komisyon toplayan Rusya Başbakanı, piyasa şartlarının dışında devlet şirketlerinin indirimli ya da bedavaya verilmesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağı uyarısında bulundu.



Rusya'da yeni bir özelleştirme döneminin başlayacağını kaydeden Putin, "Mali kriz sürecinde devlet ekonomideki rolünü artırdı. Özel sektörün başarılı olamadığı durumda devletin müdahalesi tabii idi. Şimdi reel ekonomide yapısal bir reform, rekabetçi bir yaklaşım ve gelişim için özelleştirmeyi temel araç olarak görüyoruz." dedi.



Putin, her bir sektör için stratejik olarak korunması ya da özelleştirilerek olumlu yönde ilerlemesinin sağlanması ile ilgili şartların değerlendirilerek karar verileceğine değindi.



2010-2012 yıllarını kapsayan özelleştirme çalışmalarında stratejik sektör olarak belirlenen deniz taşımacılığı, haberleşme, enerji ve tarım gibi alanlarda devlet özelleştirmeye izin verecek. Rusya Maliye Bakanı Aleksey Kudrin de, devletin yüzde 50'lerin üzerine varan ekonomideki rolünün yüzde 30'ların altına çekilmesi gerektiğini belirtti.



2010'da özelleştirmeden 2,3 milyar dolar bekleniyor



Rusya Ekonomi Bakanı Elvira Nabuillina, toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2010 yılında özelleştirmeden 2,3 milyar dolar beklediklerini ifade etti. Bakan, Rosneft, Aeroflot, Rusya Demiryolları, Sberbank, VTB Bank ve Gazprom Neft gibi dev şirketlerin özelleştirme listesinde olmadığını söyledi. Şeremetova havalimanının özelleştirileceği ile ilgili soruları yanıtlayan Nabiullina, "Özelleştirme programında havalimanları da yok." dedi. Rusya, 2009 yılında da özelleştirmeden 400 milyon dolar gelir hedefliyor.