Putin oligarklardan her gün 1 milyar dolar istedi, ruble yükselişe geçti

Rusya’da rublenin dibe vurduğu “Kara Salı” haftasının sonunda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 40 oligarkla yaptığı görüşme şimdilik işe yaradı. Pazartesi döviz borsası açıldığında ruble güçlenerek dolar karşısında 56 ruble seviyelerine geriledi. Geçen hafta 1 dolar 70 rubleyi görmüştü.

Putin’in geçtiğimiz Cuma akşamı Kremlin Sarayında topladığı 40 oligarktan ne istediği basına sızmaya başladı. Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun Rusya‘da iş çevrelerine hitap eden Vedomosti gazetesinden aktardığı habere göre Putin, oligarklardan ilk etapta elindeki döviz fazlasını piyasaya sürmelerini istemiş. Oligarkların piyasaya müdahaleleri planı çerçevesini yeni yıla kalan 10 gün içinde piyasaya 10 milyar dolar akıtmaları istenmiş. Piyasanın günü nasıl başladığı dikkate alındığında Putin’in oligarklardan “Her gün 1 milyar dolar” talebinin yerine getirildiğini gösterdi.

600 milyar dolar borç

31 Aralıkta 12 gün sürecek yeni yıl tatilinden sonrası için de planlama yapan Putin, petrol fiyatlarının uzun süre düşük seviyelerde kalamayacağını hesaplayan, ekonomiye 2008 krizinden çıkış modeli uygulama kararı almış. Plana göre önde gelen Rus bankalarına sermayelerini %10 arttırmaları için 1 trilyon ruble (yaklaşık 16,5 milyar dolar) para akıtılacak. Bu devasa paranın aslan payı Rusya’daki devlet şirketleri başta olmak üzere ucuz ve uygun vadeli krediler sunulacak. Putin’in hükümet, merkez bankası, Maliye Bakanlığı ve oligarklarla birlikte yaptığı krize karşı koyma programının topal tarafı da var. Rusya’nın döviz rezervleri 400 milyar dolar civarında olmasına rağmen özel şirketlerin birikmiş dış borçları 600 milyar dolar seviyelerinde. Dolayısıyla tarafsız ekonomi uzmanları hareket planının kalıcı çözümden ziyade psikolojik etki yaratma amaçlı taşıdığı değerlendirmesini yapıyor.