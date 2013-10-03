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Dünya

Putin, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Putin, Suriye'ye askeri müdahalenin en olası olduğu günlerde diplomatik çözüm girişimleriyle Batı'yı ikna etmişti

03 Ekim 2013 19:50

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Suriye krizinde alternatif çözümler üreterek bütün bölgeyi etkisi altına alacak kanlı bir savaşı önlediği' gerekçesiyle, Uluslararası Dünya Halklarının Manevi Birliği Akademisi tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. 
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma üyeleri ve Rus sivil toplum örgütleri, Putin’in adaylığı için Nobel Komitesi’ne gönderdikleri başvurunun kabul edildiğini açıkladı.
Uluslararası Dünya Halklarının Manevi Birliği Akademisi'nin açıklamasında, "ABD Başkanı Obama Nobel Barış Ödülü aldı ama o (Putin) Suriye'ye yönelik kanlı savaşa hazırlanıyor. Kanlı çatışmaları önlemeye çalışan ve ihtilafların çözümüne katkı sağlayan bizim Devlet Başkanımız bu ödülü daha fazla hak ediyor" denildi. 
Putin'in basın sözcüsü ise, yaptığı açıklamada, akademinin kendi inisiyatifi olduğunu ve konunun Kremlin Genel Sekreterliği ile görüşülmediğini belirtti.
Rusya Eğitim Vakfı da Eylül ayında Rus liderin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için Nobel komitesi'ne mektup göndermişti.
RİA ajansına açıklama yapan Küçük Halkların Haklarının Korunması Organizasyonu Başkanı Beslan Kobahiya, “Sonuna doğru geldiğimiz bu yılın kahramanının seçilmesi lazım. Şüphesiz bu kişi Vladimir Putin olmuştur” ifadesini kullandı.
 

Obama da almıştı

 
ABD Başkanı Barack Obama da, 2009 yılında Nobel Barış Ödülü'nü almıştı. Putin'i aday gösteren ve adaylığını kabul eden çevreler, Rus liderin bu ödülü ABD Başkanı'ndan daha çok hak ettiği belirtti.
Rus vekiller, ABD basını tarafından dahi dünyanın yeni lideri olarak tanımlanan Putin için "Ödülü 2009'da alan Obama'dan eksiği yok, fazlası var. Putin şüphesiz bu ödülü Obama’dan daha çok hak ediyor" yorumu yaptı.
Duma üyesi şarkıcı Yosif Kabzon da, “Daha önce bu büyük ödül, saldırgan davrandığını gösteren ABD Başkanı Barack Obama’ya verilmişti. Bence Putin, Obama’dan dünya barışı için çok daha fazla çalışıyor. Özellikle Suriye krizinde Putin’in oynadığı rol şüphesiz ödülü hak ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

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