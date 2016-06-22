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Dünya
Deutsche Welle

Putin NATO’yu agresif olmakla suçladı

Rusya ve Batı ülkeleri arasında tansiyon yükseliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’yu "agresif bir dil" kullanmakla suçladı.

22 Haziran 2016 20:42


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada NATO'ya sert eleştiriler yöneltti. "NATO agresif bir dil kullanıyor ve sınırlarımızın yakınlarında agresif faaliyetlerde bulunuyor” diye konuşan Putin, bu şartlar altında Rusya’nın da askeri kapasitesini ve savaş gücünü artırması gerektiğini söyledi.

Nazi Almanyasının Sovyetler Birliği’ne düzenlediği saldırının 75'inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Putin, tarihten benzer örnekler de gösterdi. Putin, “Batı, Moskova’nın uluslararası terörizmle ortak mücadele edilmesi tekliflerini de sürekli geri çeviriyor, tıpkı bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin Adolf Hitler’e ilişkin uyarılarını göz ardı ettiği gibi” dedi. Putin, “Şimdi de Ukrayna krizi nedeniyle Rusya izole edilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

"Küresel güvenlik sistemleri reformdan geçirilmeli"

Rusya Devlet Başkanı, küresel güvenlik sistemlerinin de reformdan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Putin, “Modern, engelsiz, tüm devletler için aynı kriterlerin geçerli olduğu kolektif bir güvenlik sistemi yaratmamız gerekiyor” dedi ve Rusya'nın bu konuda diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

NATO, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden sonra Doğu Avrupa ülkelerindeki askeri varlığını güçlendirmek üzere harekete geçmişti. Kuzey Atlantik İttifakı gelecek yıldan itibaren 4 bin askerini Baltık ülkeleri ve Polonya’da konuşlandıracak. Moskova bu yöndeki hazırlıklara sert tepki veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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