Putin: NATO soğuk savaş döneminden kalma

Resmi bir ziyaret için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu soğuk savaş döneminden geriye kalan bir "kurum" olarak nitelendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Belli koşullar altında ve BM Güvenlik Konseyi'nin onayını alan bir NATO olumlu bir rol üstlenebilir. Biz bu örgütle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Moskova'nın Tacikistan'la imzaladığı anlaşmaya göre, Rus askeri üssü 2042 yılına kadar bu ülkede kalacak. Rusya askeri üs karşılığında, Tacikistan ordusunu modernize edecek.

Anlaşma sonrası açıklama yapan Putin Tacikistan'la stratejik ortaklığa önem verdiklerini söyledi. Putin, "Rusya burada ve uzun süre burada olacak" şeklinde konuştu.