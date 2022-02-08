Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Eş zamanlarda ise ABD Başkanı Joe Biden Washington'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la bir görüşme gerçekleştirdi.

TIKLAYIN | Biden'dan Rusya açıklaması: NATO karşılık vermeye hazır

Sputnik'te yer alan habere göre; Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

"NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

"NATO, Rusya'ya ders vermeye kalkıyor.

NATO üyeleri Ukrayna'ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.

Macron'un dikkatini Kiev'in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.

Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.

ABD ve NATO, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.

Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırlarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?

Rusya, Kırım'ın askeri yöntemlerle Ukrayna'ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.

Kiev'deki görüşme Macron için zorlu olabilir.

Mali'deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok."

Macron: Avrupa için barışçıl bir yol bulmak mümkün

Macron'un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Fransa ile Rusya'nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.

Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hala mümkün.

Avrupa'da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz.

Rusya ile Avrupa Birliği'nin, durumun istikrara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor.

Rusya ile Avrupa, güvenlik garantileri konusunda ortak çalışmalı.

Güvenik üzerine çözümler yenilikçi olabilir.

Putin ile Ukrayna'ya yönelik tutumda ortaklaştığımız noktalar oldu.

Önümüzdeki günlerde Putin ile Ukrayna konusunda telefonla bir görüşme yapma imkanım daha olacak."