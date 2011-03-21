Putin: NATO harekatı haçlı seferlerini andırıyor

T24- ABD, Fransa ve İngiltere öncülüğünde Libya’ya karşı başlatılan ‘Şafak Yolculuğu’ operasyonu Muammer Kaddafi tarafından “ikinci bir Haçlı seferi" olarak nitelendirilmişti. Benzer bir nitelendirme Rusya Başbakanı Vladimir Putin tarafından da yapıldı.

Rusya Başbakanı Putin Libya'ya düzenlenen hava harekatına çok sert tepki gösterdi.

ABD, Fransa ve İngiltere öncülüğünde Libya’ya karşı başlatılan ‘Şafak Yolculuğu’ operasyonu Muammer Kaddafi tarafından “ikinci bir Haçlı seferié olarak nitelendirilmişti. Benzer bir nitelendirme Rusya Başbakanı Vladimir Putin tarafından da yapıldı.

Putin 'Kaddafi yönetimi demokratik değil ama bu askeri operasyonu gerektirecek bir durum değil, Libya operasyonu haçlı seferlerini çağırıştırıyor' ifadesini kullandı.

ABD'nin yabancı ülkelere müdaheleyi kötü bir alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Putin, bunun haçlı seferlerini andıran bir durum olduğunu kaydetti.

Putin ayrıca Libya’da yaşananların Rusya’nın savunmasını güçlendirmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu da belirtti.

Öte yandan dünya liderleri arasında Libya diplomasisi devam ederken, Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.