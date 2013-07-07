Putin: Mısır iç savaşın eşiğinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır’daki gelişmeler hakkında “Mısır iç savaşın eşiğinde duruyor” yorumunu yaptı. Resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan’da Mısır’daki durum hakkında görüşünü dile getiren Putin, “Suriye’yi zaten iç savaş sarmış durumda. Ne yazık ki Mısır da bu istikamette yol alıyor. Doğrusu Mısır halkının böyle bir kaderi paylaşmamasını temenni ederim” dedi. Putin’in Mısır’daki gelişmelerle ilgili açıklamasında ordunun bu ülkede yönetime el koymasına siyasi tanımlama yapmaması da dikkat çekti.